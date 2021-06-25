مبابي يريد الرحيل عن سان جرمان.. وناديان يودان ضمه

تثار تكهنات حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جرمان، والنادي الذي يمكن أن ينتقل إليه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مبابي أعلم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل هذا الصيف.ومن بين الأندية المرشحة لاستقبال مبابي، ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث ينتظر الفريقان ما سيحدث بشأن تمديد عقد الفرنسي الدولي أو إنهائه.وتشير تقارير إلى أن ضم مبابي سيكلّف الأندية الراغبة في الحصول على خدماته ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني، إن قرر باريس سان جرمان بيعه.