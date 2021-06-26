رياضة

الاتحاد الإنجليزي يحذر جماهير منتخبه من ترديد أغنية شهيرة في مباراة ألمانيا

Lebanon 24
26-06-2021 | 08:00
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حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جماهير منتخبه، من ترديد أغنية عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، خلال مواجهة "الأسود الثلاثة" و"المانشافت"، في ثمن نهائي كأس أوروبا.

وتوعد الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبات على كل من يردد هذه الأغنية في مباراة إنجلترا وألمانيا المقررة الثلاثاء المقبل، وتتضمن العقوبات الحرمان من حضور المباريات مستقبلا.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الأغنية المقصودة، هي أغنية "عشر قاذفات ألمانية"، التي عادة ما يرددها المشجعون الإنجليز في مباريات منتخبهم.

و"عشر قاذفات ألمانية"، هي أغنية للأطفال، غناها تلاميذ المدارس في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك الجيش البريطاني، ولكنها أصبحت رائجة في السنوات الأخيرة، في مباريات كرة القدم التي تجمع بين أندية إنجليزية وألمانية.

وسبق للجماهير الإنجليزية أن رددت هذه الأغنية في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، خلال مواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت في ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة إنجلترا وألمانيا.

وكانت مباراة بين إنجلترا وألمانيا في العام 2017، أثارت جدلًا وسعًا، بعدما قامت الجماهير الإنجليزية بتشجيع منتخب بلادها من خلال أدائها أغنية "عشر قاذفات ألمانية"، وشجب حينها الاتحاد الإنجليزي هذا التصرف، وحث جماهيره على إظهار الاحترام وعدم ترديد أغان يعتبرها الآخرون مهينة. 
المصدر: روسيا اليوم
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