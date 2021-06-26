رياضة

الدنمارك تهز شباك ويلز بتسديدة لا تصد ولا ترد

Lebanon 24
26-06-2021 | 14:00
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تقدم المنتخب الدنماركي على نظيره الويلزي (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأحرز الدنماركي كاسبر دولبيرغ (23 عاما) مهاجم فريق نيسي الفرنسي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.
وسيضرب المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موعدا مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم غد الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.
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