رياضة

حفيد محمد علي على خُطا "أسطورة الملاكمة"

Lebanon 24
26-06-2021 | 16:00
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أعلن حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، خوضه أول نزال احترافي يوم 14 آب القادم.


وقال نيكو علي والش، حفيد الملاكم الشهير الراحل محمد علي، إن نزاله القادم يعني الكثير بالنسبة له، ويعد امتدادا لإرث جده الحافل بالإنجازات.

ووقع نيكو عقدا مع شركة "توب رانك"، المملوكة من بوب أروم، الشهير في ميدان الترويج لنزالات الملاكمة، والذي سبق له الإشراف على 27 نزال للراحل محمد علي.

واعتبر الشاب البالغ من العمر 20 عاما، النزال القادم، مسؤولية كبيرة لا يمكن الاستخفاف بها، لأن كثيرين سينظرون إليه باعتباره امتدادا لمحمد علي.

وتعليقا على النزال القادم لنيكو، قال أروم: "كان جده مقاتلا جيدا. من كان سيصدق أنه بعد سنوات عديدة، سنقوم بالترويج لأول ظهور محترف لحفيده".
وأضاف: "أتمنى أن يسير نيكو على نهج جده. إنه شاب ذو شخصية عظيمة، وهو ما يتوقعه المرء من حفيد محمد علي"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخاض نيكو 30 نزال ملاكمة خاصة بالهواة حتى الآن، ويلعب في فئة الوزن المتوسط.

جدير بالذكر أن نيكو هو ابن رشيدة علي، ابنة محمد علي الذي توفي سنة 2016، بعد صراع مع مرض باركنسون.
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