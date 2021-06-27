رياضة

أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان.. غدا

Lebanon 24
27-06-2021 | 08:00
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ذكرت قناة "سكاي سبورت" الإيطالية أن إجراءات انتقال لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ستنتهي يوم غد الاثنين 28 حزيران.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين الأندية في مراحلها النهائية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة رسميًا بداية الأسبوع المقبل.

وسيدفع باريس سان جيرمان 60 مليون يورو مقابل انتقال حكيمي، بينما سيتلقى إنتر 10 ملايين أخرى كمكافآت مقابل الأداء الناجح للاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا في النادي الجديد.

وانضم حكيمي إلى الإنتر الصيف الماضي قادما من ريال مدريد ووقع عقدا حتى حزيران 2025.

في موسم 2020/2021، لعب لاعب الوسط 45 مباراة لنادي ميلان في جميع البطولات، وسجل سبعة أهداف، وساعد الفريق في أن يصبح بطلاً لإيطاليا.
المصدر: سبوتنيك
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