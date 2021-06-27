نجم سان جيرمان السابق مهاجما مبابي: إنه مغرور وديشامب فقد السيطرة عليه

وجه نجم باريس سان جيرمان السابق، الفرنسي جيروم روتن، انتقادات لاذعة إلى مواطنه، كيليان مبابي، بسبب أدائه مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".وتحدث روتن، خلال تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو"، قائلا: "مبابي هو القائد في الملعب الذي لا يهتم، وعليه أن يحمل هذا بعيدا عن المستطيل الأخضر، وهذا يزعجني".وتابع روتن حديثه عن مبابي: "أعتقد أن (مدرب منتخب فرنسا) ديديه ديشامب لم يعد قادرا على التعامل معه، وهذه مشكلة".وأضاف لاعب سان جيرمان السابق عن مهاجم منتخب "الديوك": "من المدهش أيضا أن مبابي يقوم بأمور كبيرة ثم يختفي، وغروره مفرط للغاية، وكان بمثابة مشكلة منذ بداية بطولة أوروبا الحالية".وواصل روتن قائلا: "ننتظر المزيد من مبابي، والجميع يظن أنه أحد أفضل لاعبي أوروبا".وأكمل: "أشاهد جميع مباريات مبابي (في بطولة كأس أوروبا)، هل يتذكر أحد أي تسديدة رائعة له على بعد 25 مترا؟ في المقابل أتذكر تسديدات لزميليه غريزمان، وبوغبا، إذن ماذا يفعل مبابي هناك؟".ولم ينجح مبابي في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن خلال ثلاث مباريات خاضتها فرنسا في بطولة كأس أوروبا الحالية، لكن منتخب "الديوك"، تأهل لدور الستة عشر بعد التعادل مع المجر، والبرتغال، والفوز على ألمانيا.