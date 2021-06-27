رياضة

إليكم موعد المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكرة السلة في لبنان

Lebanon 24
27-06-2021 | 10:10
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حدد "الاتحاد اللبناني لكرة السلة" موعد المباراة الثانية بين ناديي "الحكمة والرياضي" وبين ناديي "أطلس والشانفيل"، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة XXL ENERGY للدرجة الأولى (رجال) كالآتي:

الأربعاء: 30 حزيران 2021، الساعة 21,40 -الحكمة- الرياضي (ملعب انطوان شويري ستاديوم في نادي غزير).
الجمعة: 2 تموز 2021، الساعة 21,40 -أطلس- الشانفيل (ديك المحدي) (مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل).

يشار الى أن "الفائز في 3 مباريات من أصل 5 يتأهل الى السلسلة النهائية".
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