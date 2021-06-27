إليكم موعد المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكرة السلة في لبنان

حدد "الاتحاد اللبناني لكرة السلة" موعد المباراة الثانية بين ناديي "الحكمة والرياضي" وبين ناديي "أطلس والشانفيل"، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة XXL ENERGY للدرجة الأولى (رجال) كالآتي:الأربعاء: 30 حزيران 2021، الساعة 21,40 -الحكمة- الرياضي (ملعب انطوان شويري ستاديوم في نادي غزير).الجمعة: 2 تموز 2021، الساعة 21,40 -أطلس- الشانفيل (ديك المحدي) (مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل).يشار الى أن "الفائز في 3 مباريات من أصل 5 يتأهل الى السلسلة النهائية".