رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل مدافعه توديبو

Lebanon 24
27-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-837367-637604232701495680.jpg
Doc-P-837367-637604232701495680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيل مدافعه الفرنسي، جان كلير توديبو، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد جان كلير توديبو.
وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 8.5 مليون يورو.
وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين يورو أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

يذكر أن برشلونة يسعى أيضا للتخلص من المدافع الفرنسي الآخر، صامويل أومتيتي، خلال الصيف الجاري، إلا أن الأخير يرفض الرحيل حتى الآن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-06-27
11:00 | 2021-06-27
10:10 | 2021-06-27
08:00 | 2021-06-27
07:35 | 2021-06-27
05:00 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website