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رياضة
"كوبا أميركا".. البرازيل تتعادل مع الإكوادور وتتصدر المجموعة الثانية
Lebanon 24
28-06-2021
|
08:00
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سقط منتخب البرازيل في فخّ التعادل أمام منتخب الإكوادور بنتيجة 1-1، فجر الإثنين، ولكنّه نجح رغم ذلك في التربّع على صدارة المجموعة الثانية في كأس "كوبا أميركا" لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية.
وحول إيدر ميليتاو تمريرة إيفرتون العرضية برأسه في المرمى في الدقيقة 37 ليضع البرازيل في المقدمة، فيما عادل أنخيل مينا النتيجة للإكوادور بعد 8 دقائق من الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة خرجت فنزويلا، التي خسرت 1-0 أمام بيرو، من البطولة بينما تأهلت البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو من المجموعة الثانية.
وستتحدد مواجهات دور الثمانية اليوم الاثنين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.
وضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي التأهل إلى دور الثمانية.
المصدر: العربية
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