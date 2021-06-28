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رياضة
"يورو 2020".. التشيك تقصي هولندا وتبلغ ربع النهائي!
Lebanon 24
28-06-2021
|
02:30
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واصل منتخب التشيك مغامراته في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وتأهل إلى دور ربع النهائي في المسابقة القارية، بعدما فجّر مفاجأة مدوية وأقصى نظيره الهولندي من البطولة، بفوزه عليه 2-0، أمس الأحد، في دور الـ16 للمسابقة.
وظهر المنتخب الهولندي بشكل باهت للغاية، بعد أن كان بلغ دور الـ16 متصدراً المجموعة الثالثة ومحققاً العلامة الكاملة بفوزه في لقاءاته الثلاثة.
وظهر نجوم الفريق بعيدين تماماً عن مستواهم المعهود، ليصدم عشاقه الذين توقعوا له المنافسة على اللقب.
واستغل المنتخب التشيكي، الذي بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في مرحلة المجموعات للمسابقة، النقص العددي في صفوف المنتخب الهولندي، بطل المسابقة عام 1988، حيث لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وافتتح توماش هولش التسجيل للتشيك في الدقيقة 68، قبل أن يحرز باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 80 من صناعة هولش.
وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز المقبل بالعاصمة الآذرية باكو.
المصدر:
العربية
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