رياضة

"فورمولا 1".. فيرستابن يتوج بجائزة النمسا الكبرى

Lebanon 24
28-06-2021 | 04:00
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أحرز الهولندي الشاب ماكس فيرستابن سائق ريد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، أمس الأحد، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسيارات "الفورمولا 1".

وتفوق فيرستابن على سائقي "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.
 
وجاء سائق فريق "ريد بول" الأخر المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الرابع.
 
ورفع السائق الهولندي رصيده إلى 156 نقطة، مبتعداً في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، موسعا الفارق إلى 18 نقطة بينه وبين وصيفه هاميلتون، ويليهما سيرخيو بيريس في المركز الثالث برصيد 96 نقطة.

وحقق ماكس فيرستابين، البالغ من 23 عاما، الانتصار الثاني على التوالي، والرابع خلال الموسم الجاري من أصل 8 سباقات، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
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