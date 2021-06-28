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رياضة
رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير البرتغال بعد الخروج المرير من أمم أوروبا
Lebanon 24
28-06-2021
|
12:48
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وجه النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رسالة إلى جماهير منتخب بلاده بعد الخروج المرير من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عقب الخسارة أمس الأحد أمام بلجيكا بهدف دون رد.
ونشر رونالدو اليوم الاثنين صورة للمنتخب البرتغالي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 306 ملايين شخص حول العالم، وأرفقها بالقول: "نحن لم نحصل على النتيجة التي رغبنا فيها. خرجنا من الاختبار قبل إنجاز المطلوب، لكن نشعر بالفخر بسبب رحلة الفريق".
وأضاف: "قدمنا كل شيء لتجديد فوزنا بالبطولة الأوروبية، أثبتت هذه المجموعة أنه لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من السعادة للبرتغاليين".
وتابع: "ركضنا وحاربنا من أجل الجماهير، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما أردناه جميعا، تقديرنا العميق لهم".
وختم قائلا: "تهانينا لبلجيكا وحظ أوفر لكل المنتخبات التي تستمر في المنافسة. بالنسبة لنا، سنعود أقوى".
وفشل المنتخب البرتغالي مبكرا في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأمم أوروبا وخرج من دور الـ16 للبطولة القارية.
في المقابل، ضرب المنتخب البلجيكي موعدا ناريا في الدور ربع النهائي مع منتخب إيطاليا الفائز بدوره على نظيره النمساوي بنتيجة 2-1.
(روسيا اليوم)
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