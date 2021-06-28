لاعبة كرة الطاولة الأسترالية جيان تشارك في الألعاب الأولمبية للمرة السادسة

اختيرت لاعبة كرة الطاولة الأسترالية جيان فانغ لاي البالغة 48 عاما للمشاركة للمرة السادسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لتحتل المركز الثاني من حيث أكبر للمشاركات في الأولمبياد.ولدت جيان في الصين، لكنها انتقلت للعيش في أستراليا عام 1994 لتصبح إحدى أبرز الرياضيات المحليات حيث أحرزت 30 لقبا محليا و24 لقبا قاريا.وستنضم جيان إلى مواطنتها ماري هانا في رياضة الفروسية والتي تشارك في ألعاب طوكيو للمرة السادسة أيضا.

وعلقت جيان بقولها "لم أكن أتصور بأني سأصبح أول رياضية تدافع عن ألوان أستراليا في 6 دورات من الألعاب الأولمبية" علما بأنها ستخوض غمار مسابقتي الفردي والزوجي.وتابعت: "آمل أن يلهم هذا الأمر الفتيات لكي يمارسن كرة الطاولة. طالما لديك أحلام، فكل شيء يجوز".وحدها النيجيرية أوشونايكي تعتبر الأكثر خبرة من جيان من حيث المشاركات حيث ستدافع في اليابان عن ألوان بلادها للمرة السابعة في الألعاب الأولمبية بحسب الموقع الرسمي للألعاب الأولمبية بعد أن شاركت للمرة الأولى في دورة أتلانتا الأمريكية عام 1996.وشارك أربعة رياضيين آخرين فقط في سبع دورات في رياضة كرة الطاولة جميعهم من الرجال.