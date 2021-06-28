رياضة

لاعبة كرة الطاولة الأسترالية جيان تشارك في الألعاب الأولمبية للمرة السادسة

Lebanon 24
28-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-837700-637605073823112898.jpg
Doc-P-837700-637605073823112898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختيرت لاعبة كرة الطاولة الأسترالية جيان فانغ لاي البالغة 48 عاما للمشاركة للمرة السادسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لتحتل المركز الثاني من حيث أكبر للمشاركات في الأولمبياد.

ولدت جيان في الصين، لكنها انتقلت للعيش في أستراليا عام 1994 لتصبح إحدى أبرز الرياضيات المحليات حيث أحرزت 30 لقبا محليا و24 لقبا قاريا.

وستنضم جيان إلى مواطنتها ماري هانا في رياضة الفروسية والتي تشارك في ألعاب طوكيو للمرة السادسة أيضا.
 
وعلقت جيان بقولها "لم أكن أتصور بأني سأصبح أول رياضية تدافع عن ألوان أستراليا في 6 دورات من الألعاب الأولمبية" علما بأنها ستخوض غمار مسابقتي الفردي والزوجي.

وتابعت: "آمل أن يلهم هذا الأمر الفتيات لكي يمارسن كرة الطاولة. طالما لديك أحلام، فكل شيء يجوز".

وحدها النيجيرية أوشونايكي تعتبر الأكثر خبرة من جيان من حيث المشاركات حيث ستدافع في اليابان عن ألوان بلادها للمرة السابعة في الألعاب الأولمبية بحسب الموقع الرسمي للألعاب الأولمبية بعد أن شاركت للمرة الأولى في دورة أتلانتا الأمريكية عام 1996.

وشارك أربعة رياضيين آخرين فقط في سبع دورات في رياضة كرة الطاولة جميعهم من الرجال.
 
(روسيا اليوم)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:48 | 2021-06-28
11:00 | 2021-06-28
08:00 | 2021-06-28
05:00 | 2021-06-28
04:00 | 2021-06-28
02:30 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website