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رياضة
لاعب يتجرّد من ملابسه.. هذا ما جرى في كأس أوروبا
Lebanon 24
29-06-2021
|
17:00
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قرر ميلان باديل، لاعب وسط منتخب كرواتيا، خلع ملابسه لشكر مشجعي الفريق الذين جاؤوا إلى كوبنهاغن لحضور مواجهة المنتخب الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
وعلى الرغم من أن باديل البالغ 32 عاما لم يلعب دقيقة واحدة في البطولة، وكان رهن دكة البدلاء طيلة المباريات، إلا أن لاعب خط وسط جنوى الإيطالي هذا قرر شكر المعجبين ومنحهم قميصه وسرواله القصير كتذكار بعد خروج منتخب بلاده من البطولة.
وتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزه الصعب في دور الـ16 على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3.
وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من تموز المقبل، نظيره السويسري الذي تغلب بدوره على المنتخب الفرنسي، أبطال العالم، بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.
المصدر: روسيا اليوم
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