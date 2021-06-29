رياضة

ديشامب يتحمل المسؤولية ويحسم مستقبله مع الديوك

Lebanon 24
29-06-2021 | 14:00
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عبر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن إحباطه الشديد بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة أوروبا "يورو 2020" بالخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا، مؤكدا تحمله مسؤولية هذا الإخفاق.

وحسم ديشامب موقفه بشأن إمكانية الاستقالة من منصبه عند سؤاله: هل نراك في أيلول المقبل، أجاب مدرب الديوك بثقة: "بالطبع، كما هو مخطط له".

وأضاف المدير الفني لأبطال العالم في تصريحات أبرزتها شبكة RMC الفرنسية: "الوقت غير مناسب للاستفسار حول مستقبلي حرصا على وحدة الفريق وتماسكه".

وسيلعب منتخب فرنسا ضد البوسنة وأوكرانيا وفنلندا أيام 1 و4 و7 أيلول المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
 
وصرح ديشامب عبر قناة TF1 الفرنسية: "لا يمكن تخيل الحزن الذي نشعر به مع هذا السيناريو المجنون قليلا، لقد فعلنا كل ما هو ضروري للتقدم 3-1، بينما غلبتنا نشوة اقتراب الفوز وهو أمر لم نعتده كثيرًا".

وتابع: "الخسارة بركلات الترجيح دائمًا ما تكون قاسية على أي فريق، ولكن علينا تقبل الأمر، ويجب الحفاظ على أجواء غرفة الملابس، ربما لم نستحق أكثر من ذلك، وهذا وارد في كرة القدم".
 
وأكد: "بدون خوف، أتحمل المسؤولية كاملة، عندما يفوز الفريق ينسب الفضل أولًا وقبل كل شيء للاعبين، وفي الخسارة يتحمل المدير الفني مسؤولية الخطأ، أنا حزين للغاية مثل أي فرد في الفريق".
المصدر: روسيا اليوم
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