يورو 2020.. إنجلترا تفك العقدة الألمانية بـ"نصر نظيف"





وتمكن لاعب المنتخب الإنجليزي، رحيم سترلينغ، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة.



ولم يقف التقدم الإنجليزي عند هذا الحد، فأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة والثمانين. فاز المنتخب الإنجليزي، الثلاثاء، على نظيره الألماني، بهدفين من دون مقابل، في إطار الدور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".وتمكن لاعب المنتخب الإنجليزي، رحيم سترلينغ، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة.ولم يقف التقدم الإنجليزي عند هذا الحد، فأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة والثمانين.

واستطاع "المانشافت" أن يسيطروا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لكنهم لم ينجحوا في هز شباك الإنجليز.



وبهذا النصر، فكت إنجلترا "العقدة الألمانية"، إذ يعد أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.