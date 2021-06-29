رياضة

يورو 2020.. إنجلترا تفك العقدة الألمانية بـ"نصر نظيف"

Lebanon 24
29-06-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-838051-637605989317524904.jpg
Doc-P-838051-637605989317524904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز المنتخب الإنجليزي، الثلاثاء، على نظيره الألماني، بهدفين من دون مقابل، في إطار الدور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتمكن لاعب المنتخب الإنجليزي، رحيم سترلينغ، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة.

ولم يقف التقدم الإنجليزي عند هذا الحد، فأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة والثمانين.
 
واستطاع "المانشافت" أن يسيطروا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لكنهم لم ينجحوا في هز شباك الإنجليز.

وبهذا النصر، فكت إنجلترا "العقدة الألمانية"، إذ يعد أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-29
11:00 | 2021-06-29
08:00 | 2021-06-29
05:00 | 2021-06-29
02:00 | 2021-06-29
16:00 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website