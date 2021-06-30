هذا ما قاله مدرب إنكلترا بعد الفوز التاريخي على ألمانيا!

أعرب مدرب منتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، عن سعادته بالفوز التاريخي على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لاشيء والتأهل إلى دور الربع نهائي في بطولة أمم أوروبا لمواجهة أوكرانيا في مباراة تبدو بمتناول يد "الأسود الثلاثة".ونقل موقع "غول" الرياضي عن ساوثغيت، قوله عقب الفوز على "المانشافيت" : "أنتم تعرفون أنه عند تغيير خطة اللعب فإنك تضطر لاختيار لاعبين معينين وإذا حدث خطأ فستكون ميتا".وكان المدرب الشاب قد غير خطته لعبه، إذ اعتمد على 3 مدافعين عوضا طريقته التقليدية في وضع 4 لاعبين في خط الدفاع، ويتميز جدار دفاع المنتخب الإنكليزي بالقوة إذ لم تتلق شباكه أي هدف حتى الآن في البطولة.وتابع: "كان علينا اللعب بالطريقة التي نؤمن بها، فقد أردنا الضغط عليهم بشدة وشعرنا أن هذا هو الأمر الصحيح، وأردت أن يصنع كل من بوكايو ساكا وكريم ستيرلينغ الخطر الكافي وراء المهاجم هاري كين، وكنا نعلم أن ألمانيا تكون قوية عند الاستحواذ على الكرة".وقدم ساوثغيت دعمه الكامل لكل كلاً من هاري كين و سترلينغ اللذين تعرضا للكثير من الانتقادات عبر وسائل الإعلام، وفي هذا الصدد قال: " لقد كان رحيم رائعا وحاسماً لنا..وبالنسبة لهاري فإنه يعيش لحظات هامة، وعندما تكون رأس حربة فأنت دائماً بحاجة إلى تسجيل الأهداف".تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ العام 1966، كما تجدر الإشارة إلى "الأسود الثلاثة لم يصلوا إلى أي مباراة نهائية في بطولة أوروبا.ويبدو أن أملهم سيكون كبيرا هذه المرة لأنهم في حال تجاوزهم أوكرانيا سيواجهون التشيك أو الدنمارك في النصف النهائي على أرضهم ومن المتوقع أن تكون مواجهة سهلة نسبية لهم قبل أن يواجهوا في النهائي فريقا قويا غالبا سيكون إيطاليا أو بلجيكا.