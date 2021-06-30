رياضة

هذا ما قاله مدرب إنكلترا بعد الفوز التاريخي على ألمانيا!

Lebanon 24
30-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-838159-637606362064944042.jpg
Doc-P-838159-637606362064944042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب مدرب منتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، عن سعادته بالفوز التاريخي على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لاشيء والتأهل إلى دور الربع نهائي في بطولة أمم أوروبا لمواجهة أوكرانيا في مباراة تبدو بمتناول يد "الأسود الثلاثة".

ونقل موقع "غول" الرياضي عن ساوثغيت، قوله عقب الفوز على "المانشافيت" : "أنتم تعرفون أنه عند تغيير خطة اللعب فإنك تضطر لاختيار لاعبين معينين وإذا حدث خطأ فستكون ميتا".

وكان المدرب الشاب قد غير خطته لعبه، إذ اعتمد على 3 مدافعين عوضا طريقته التقليدية في وضع 4 لاعبين في خط الدفاع، ويتميز جدار دفاع المنتخب الإنكليزي بالقوة إذ لم تتلق شباكه أي هدف حتى الآن في البطولة.

وتابع: "كان علينا اللعب بالطريقة التي نؤمن بها، فقد أردنا الضغط عليهم بشدة وشعرنا أن هذا هو الأمر الصحيح، وأردت أن يصنع كل من بوكايو ساكا وكريم ستيرلينغ الخطر الكافي وراء  المهاجم هاري كين، وكنا نعلم أن ألمانيا تكون قوية عند الاستحواذ على الكرة".

وقدم ساوثغيت دعمه الكامل لكل كلاً من هاري كين و سترلينغ اللذين تعرضا للكثير من الانتقادات عبر وسائل الإعلام، وفي هذا الصدد قال: " لقد كان رحيم رائعا وحاسماً لنا..وبالنسبة لهاري فإنه يعيش لحظات هامة، وعندما تكون رأس حربة فأنت دائماً بحاجة إلى تسجيل الأهداف".

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ العام 1966، كما تجدر الإشارة إلى "الأسود الثلاثة لم يصلوا إلى أي مباراة نهائية في بطولة أوروبا.

 ويبدو أن أملهم سيكون كبيرا هذه المرة لأنهم في حال تجاوزهم أوكرانيا سيواجهون التشيك أو الدنمارك في النصف النهائي على أرضهم ومن المتوقع أن تكون مواجهة سهلة نسبية لهم قبل أن يواجهوا في النهائي فريقا قويا غالبا سيكون إيطاليا أو بلجيكا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-06-30
04:30 | 2021-06-30
16:00 | 2021-06-29
14:00 | 2021-06-29
11:00 | 2021-06-29
08:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website