"فضيحة الـ20 دقيقة".. مشاجرة بين عائلات لاعبي منتخب فرنسا في مباراة سويسرا

شهد لقاء المنتخبين الفرنسي والسويسري في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" خلافاً شديداً، نشب على المدرجات بين عائلات لاعبي المنتخب الفرنسي بعد خروجه من البطولة.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام فرنسية فإنّ الخلاف نشب بين والدة اللاعب أدريان رابيو من جهة، وعائلتَيْ بول بوغبا وكيليان مبابي من جهة أخرى.وأفاد موقع "rmcsport"، بأنّ الخلاف بدأ عندما هاجمت والدة رابيو، بول بوغبا، واتهمته بالتسبب المباشر في هدف التعادل لسويسرا حيث قطعت الكرة منه قبل أن يسجل غافرانوفيتش ثالث الأهداف.وقالت والدة رابيو متوجهة بالكلام لعائلة بوغبا: "هدف التعادل لسويسرا تسبب به بول بوغبا، كيف يمكن له أن يخسر كرة سهلة بهذه الطريقة في وسط الميدان".