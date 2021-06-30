رياضة

باريس سان جيرمان يقدم عرضه لراموس

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:00
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل عرض نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم قائد ريال مدريد السابق، سيرخيو راموس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن راموس يريد عقدا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وسبق وأن واجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الملكي موسما واحدا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين.

وكانت الشائعات في الساعات الماضية أكدت أن راموس يبحث عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس ليكون على مقربة من ناديه الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن راموس سينضم للنادي الباريسي بناء على ترشيح من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي.
المصدر: روسيا اليوم
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