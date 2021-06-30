رياضة

رسميا.. برشلونة يكشف ثالث الراحلين عن صفوفه

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:00
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كشف نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، عن ثالث مغادري "البلوغرانا" في موسم الانتقالات الصيفية.

وأفاد بيان صادر عن برشلونة، بأنه "توصلنا إلى اتفاق مع نادي أولمبيك مارسليا على انتقال كونراد لا فوينتي، مقابل 3 ملايين يورو، على أن يحتفظ برشلونة بحصة من قيمة انتقاله إلى أي فريق آخر مستقبلا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويعد لا فوينتي، ثالث لاعب يرحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2021، بعد جان كيلر توديبو الذي انضم إلى نيس الفرنسي، وماتيو فرنانديز الذي فسخ النادي تعاقده بناء على رؤية المدير الفني رونالد كومان.
من هو لا فوينتي؟

انضم لا فوينتي إلى أكاديمية برشلونة في 2014، قادما من نادي فوتبول دام الإسباني.

شارك لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة، خلال الموسم الماضي، حيث لعب 3 مباريات ضد دينامو كييف وفرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا، وكورنيلا في كأس ملك إسبانيا.

ولم يلعب لا فوينتي في أي مباراة رسمية مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني "الليغا".
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