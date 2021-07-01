رياضة

من هو خليفة مورينيو في تدريب "توتنهام"؟!

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:00
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عين نادي "توتنهام" الإنكليزي، يوم الأربعاء، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرباً جديداً له قادماً من "ولفرهامبتون" الإنكليزي، خلفا لمواطنه جوزيه مورينيو.

وبقي "توتنهام" من دون مدرب دائم منذ إقالة مورينيو في نيسان الماضي، وتولى اللاعب السابق راين مايسون زمام المسؤولية بالوكالة حتى نهاية الموسم الماضي.
 
وقال نونو البالغ 47 عاما الذي وقع عقدا لعامين مع النادي اللندني: "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة، فإننا نريد أن نجعل الجماهير تشعر بالفخر والاستمتاع".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري وشرف عظيم (أن أكون هنا)، هناك فرحة وأنا سعيد وأتطلع قدما لبدء العمل. ليس لدينا أيام نضيعها وعلينا أن نبدأ العمل على الفور حيث يبدأ الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة".

وقاد نونو "وولفز" من "التشامبيونشيب" (دوري الدرجة الثانية فعلياً) إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وأنهى موسميه في "البريميرليغ" في المركز السابع لعامين متتاليين.
 
 
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