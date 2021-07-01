رياضة

بـ100 مليون دولار.. سانشو من دورتموند إلى "الشياطين الحمر"

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:00
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وصل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم الواعد جايدون سانشو لمدة خمس سنوات مقابل 72,9 مليون جنيه أسترليني (100 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحافية الأربعاء.

وارتبط سانشو (21 عامًا) بالانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.

وبعد أن رفض فريق "الشياطين الحمر" دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الإنكليزي مفاوضات مع نظيره الألماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

رفضت إدارة "أسود الفيستيفاليا" العرض الأولي البالغ 67 مليون جنيه قبل أن يرفعه يونايتد لإقناع النادي الألماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرًا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن سانشو المنخرط حاليًا في تشكيلة إنكلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي أوكرانيا في ربع النهائي السبت، حصل على الضوء الأخضر لإتمام شروط العقد وأحكامه.

وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنكليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود سانشو إلى القسم الآخر من مانشستر، بعد أن تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

وسيحصل سيتي على حوالي 10 ملايين جنيه من الصفقة نتيجة بند ينص على حصوله على 15 في المئة من قيمة بيع اللاعب، كان قد أدرجه في الصفقة عندما غادر سانشو ملعب الاتحاد.

وخاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا مؤكدًا على أنه أحد أبرز نجوم أوروبا الصاعدين.

سجل هدفين في نهائي كأس ألمانيا هذا العام ليقود دورتموند إلى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).
المصدر: الحرة
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