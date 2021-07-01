30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
35
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
هذه مجموعة لبنان في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
Lebanon 24
01-07-2021
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقعت قرعة الدور النهائي الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي أجريت صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب لبنان في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ايران وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة والعراق وسوريا.
ويتأهل منتخبان (صاحبا المركزين الأول والثاني) مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض أصحاب المركز الثالث مباراتين مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، وبعدها مباراتي الملحق مع رابع منطقة الكونكاكاف للتأهل للنهائيات.
وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها لبنان مباريات الدور النهائي الآسيوي الحاسم بعد التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل.
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
14:02 | 2021-06-30
30/06/2021 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
13:57 | 2021-06-30
30/06/2021 01:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2021-07-01
من هو خليفة مورينيو في تدريب "توتنهام"؟!
05:00 | 2021-07-01
رسمياً ميسي "لاعب حر".. ماهي آخر تطورات تجديد عقده مع برشلونة؟
02:00 | 2021-07-01
تنس.. لاعبة عربية تطيح بفينوس ويليامز في "ويمبلدون"! (فيديو)
16:00 | 2021-06-30
رسميا.. برشلونة يكشف ثالث الراحلين عن صفوفه
14:00 | 2021-06-30
بعد مفاجآت يورو 2020..قصص الخروج المفاجىء لـ"منتخبات النجوم"
11:00 | 2021-06-30
باريس سان جيرمان يقدم عرضه لراموس
فيديو
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
01/07/2021 15:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 15:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 15:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact