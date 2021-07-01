رياضة

هذه مجموعة لبنان في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:27
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أوقعت قرعة الدور النهائي الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي أجريت صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب لبنان في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ايران وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة والعراق وسوريا.


ويتأهل منتخبان (صاحبا المركزين الأول والثاني) مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض أصحاب المركز الثالث مباراتين مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، وبعدها مباراتي الملحق مع رابع منطقة الكونكاكاف للتأهل للنهائيات.


وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها لبنان مباريات الدور النهائي الآسيوي الحاسم بعد التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل.
 
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