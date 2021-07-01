ميسي يتلقى عرضا من ناد برازيلي بشروط غريبة

ومع ذلك وضع النادي شروطا غير عادية من أجل التوقيع مع ميسي، من بينها أن مدة العقد يجب ان تكون لـ15 عاما على أن يكون راتبه وفقا لمستوى أدائه.
واشترط النادي المغمور عدم تسجيل ميسي لكثير من الأهداف وألا يكون بطلا لأن ذلك يعني فسخ العقد.
ومن بين الشروط أيضا عدم ارتداء النجم الارجنتيني الرقم 10 لأنه محجوز لأسطورة النادي الذي يدعى ماورو شامبو.
أما الشرط الأخير فيطلب من ميسي أن يقسم أمام المرآة بأن بيليه أفضل من مارادونا.
ولم يتوصل برشلونة حتى الآن لاتفاق لتجديد عقد ميسي، لكن تقارير تحدثت أن الجانبين قريبان من التوصل لحل لكنهما ينتظران انتهاء بطولة كوبا أميركا من أجل الإعلان النهائي.