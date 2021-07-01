رياضة

ميسي يتلقى عرضا من ناد برازيلي بشروط غريبة

Lebanon 24
01-07-2021 | 14:00
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تلقى نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عرضا "غريبا" من ناد برازيلي مصنف الأسوأ على مستوى العالم.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة، الأربعاء، في ظل تكهنات عديدة تتعلق باحتمال رحيله عن النادي الكاتلوني الذي لعب له طوال مسيرته الكروية.

وقال موقع "إي. إس بي أن" الإخباري إن ميسي تلقى عرضا رسميا من ناد برازيلي صغير يدعى "إيبيس" تم تصنيفه على أنه "أسوأ فريق كرة قدم في العالم" في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد فشله في تحقيق أي فوز على مدار ثلاث سنوات و 11 شهرا خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

ومع ذلك وضع النادي شروطا غير عادية من أجل التوقيع مع ميسي، من بينها أن مدة العقد يجب ان تكون لـ15 عاما على أن يكون راتبه وفقا لمستوى أدائه.

واشترط النادي المغمور عدم تسجيل ميسي لكثير من الأهداف وألا يكون بطلا لأن ذلك يعني فسخ العقد.

ومن بين الشروط أيضا عدم ارتداء النجم الارجنتيني الرقم 10 لأنه محجوز لأسطورة النادي الذي يدعى ماورو شامبو.

أما الشرط الأخير فيطلب من ميسي أن يقسم أمام المرآة بأن بيليه أفضل من مارادونا.

ولم يتوصل برشلونة حتى الآن لاتفاق لتجديد عقد ميسي، لكن تقارير تحدثت أن الجانبين قريبان من التوصل لحل لكنهما ينتظران انتهاء بطولة كوبا أميركا من أجل الإعلان النهائي.

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