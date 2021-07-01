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رياضة
تصفيات المونديال.. 4 منتخبات عربية في مجموعة والسعودية تواجه صعوبة
Lebanon 24
01-07-2021
|
23:00
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أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، 4 منتخبات عربية في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية صعوبة كبيرة أمام اليابان وأستراليا في الثانية.
وأسفرت القرعة التي سحبت الخميس في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور عن مجموعة أولى ضمت إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان، وثانية ضمت اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق عالمي.
في المجموعة الأولى، تبدو إيران المشاركة خمس مرات في المونديال، مرشحة قوية مع كوريا الجنوبية المشاركة دون انقطاع من 1986، لخطف بطاقتي التأهل.
وتأمل في دخول المنافسة الامارات المشاركة مرة يتيمة في 1990، على غرار العراق في 1986، فيما تريد سوريا السير على خطى تصفيات 2018 عندما بلغت الملحق وأفلت منها التأهل، ويخوض لبنان الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد تصفيات 2014.
وفي الثانية، تبحث اليابان عن تأهل سابع تواليا، بعد بلوغها دور الـ16 ثلاث مرات في ست مشاركات، فيما تبحث أستراليا عن تأهل سادس وخامس تواليا، وقد لا يكون مشوارهما سهلا بتواجد السعودية التي تملك في رصيدها خمس مشاركات.
وتضم المجموعة أيضا الصين المتأهلة مرة يتيمة في 2002، سلطنة عمان التي تخوض الدور الحاسم مرة ثانية وفيتنام التي تكتشف هذا الدور للمرة الأولى.
وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).
مع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب 5 منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.
ويمتد الدور الحاسم على عشر جولات في 2 و7 ايلول، 7 و12 كانون الأول، 11 و16 تشرين الثاني، 27 كانون الثاني 2022، و1 شباط 2022، قبل أن يختتم في 24 و29 آذار 2022.
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