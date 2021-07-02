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رياضة
باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع راموس
Lebanon 24
02-07-2021
|
14:00
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ذكرت إذاعة "مونت كارلو"، أمس الخميس، أن نادي "باريس سان جيرمان" توصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.
وأصبح راموس، البالغ عمره 35 عاما، لاعبا حرا بعدما أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد الشهر الماضي، وغادر النادي الذي قضى فيه آخر 16 عاما وفاز معه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن راموس وافق على عقد لعامين مع باريس سان جيرمان الذي احتل المركز الثاني خلف "ليل" البطل في الدوري الفرنسي وخرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي. وفقا لـ"رويترز".
وتعاقد فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مع جورجينيو فينالدم لاعب وسط هولندا من ليفربول بينما ذكرت تقارير أن النادي الفرنسي يقترب من التعاقد مع حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي ظهير أيمن إنتر ميلان.
وغاب راموس لفترة طويلة الموسم الماضي بسبب الإصابات واستبعد من تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا لكنه قال وقت الرحيل عن ريال مدريد الشهر الماضي إنه يرغب في إثبات جدارته بمواصلة اللعب على أعلى المستويات.
المصدر: سبوتنيك
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