رياضة

أثرياء إنستغرام.. رياضي بالمرتبة الأولى

Lebanon 24
02-07-2021 | 03:09
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تصدر النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، قائمة أثرياء "إنستغرام" حيث كان يعتقد أن مشاهير الفن قادرون على تحصيل أجور أكثر من أي شخص آخر مقابل المشاركة بإعلان ترويجي.

إذ يمكن لمهاجم يوفنتوس الحالي أن يفرض على المعلنين 1.6 مليون دولار لكل منشور على حسابه، وفقا لشركة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي Hopper HQ.

وبات البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 308 ملايين شخص.

وأطاح نجم ريال مدريد السابق، من الصدارة بالمصارع الذي تحول إلى ممثل دواين جونسون الملقب "ذا روك" "الصخرة" والذي يتابعه 250 مليون متابع ويمكنه الحصول على ما يزيد قليلا عن 1.52 مليون دولار وفقا لقناة "بي بي سي".

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها رونالدو تصنيف المشاهير والمؤثرين لأغلى إعلان على "إنستغرام"، والتي بدأت في عام 2017.
 
بينما تحتل نجمة البوب أريانا غراندي (1.51 مليون دولار) المركز الثالث في القائمة.

بالإضافة إلى رونالدو، هناك رياضي آخر على قائمة أثرياء "إنستغرام" العشرة الأوائل وهو مهاجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يحتل المرتبة السابعة بمبلغ 1.1 مليون دولار لكل منشور.

ومن بين الرياضيين الأعلى أجورا مقابل الإعلانات الترويجية، البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز 16 بأجر يبلغ 824 ألف دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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