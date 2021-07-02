سعر "صادم" لبيع رونالدو في الصيف الحالي

يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي الاستغناء عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ثلاثة مواسم قضاها "الدون" بقميص "البيانكونيري".وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيتخلى عن رونالدو إذا وصله عرض بقيمة 29 مليون يورو فقط.رحيل رونالدو عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي سيساعد النادي الإيطالي على توفير ما يتجاوز 87 مليون يورو قيمة الراتب الإجمالي التي يجب دفعها من أجل تأمين بقاء "صاروخ ماديرا".وارتبط رونالدو بعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية، أبرزها نادياه السابقان ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي.