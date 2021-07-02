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رياضة
مواجهات ساخنة في ربع نهائي بطولة أوروبا.. ماذا يقول التاريخ؟
Lebanon 24
02-07-2021
|
14:00
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قبيل انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة أوروبا، رصد موقع "سكاي نيوز عربية" تاريخ المواجهات التي جمعت أطراف اللقاءات الأربعة المرتقبة، الجمعة والسبت.
وفي مفاجآت دور الـ16، تأهل المنتخب السويسري لربع النهائي على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في سان بطرسبرغ الروسية.
ويحتضن ملعب ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ مواجهة من العيار الثقيل بين بلجيكا وإيطاليا، بعدما تأهل الشياطين الحمر إلى ربع النهائي بإقصاء منتخب البرتغال حامل اللقب، بينما صعد "الأزرق" بعد الفوز على منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف.
ويتبارى منتخبا التشيك والدنمارك في أذربيجان، بعدما أطاح "الجيش الأحمر" منتخب هولندا، بينما فجرت الدنمارك شباك منتخب ويلز برباعية نظيفة.
وأخيرا، يسعى المنتخب الإنجليزي للتأهل إلى نصف النهائي عبر بوابة نظيره الأوكراني، الذي بلغ ربع النهائي بعدما بدد آمال منتخب السويد بهدفين مقابل هدف.
إسبانيا وسويسرا
التقى المنتخبان في 21 مناسبة في جميع المسابقات، شهدت تفوقا كاسحا للماتادور الذي تغلب في 16 مواجهة مقابل انتصار وحيد لسويسرا، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.
ولم يسبق أن التقى المنتخبان في بطولة أوروبا، إلا أنهما تواجها مرتين في دوري الأمم الأوروبية، حيث فازت إسبانيا مرة وتعادلا مرة ثانية.
بلجيكا وإيطاليا
تنافس الفريقان تاريخيا في 22 مباراة بمختلف المنافسات، شهدت تفوقا واضحا للإيطاليين في 14 مناسبة مقابل 4 انتصارات لمنتخب "الشياطين الحمر"، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.
وفي بطولة أوروبا، تقابل المنتخبان في 5 منافسات، فازت إيطاليا مرتين آخرها في النسخة الماضية، بينما فازت بلجيكا في مناسبة واحدة، وتعادلا مرتين.
التشيك والدنمارك
التقى المنتخبان في 11 مباراة بمختلف المنافسات كانت الغلبة فيها للتعادل (6 مباريات)، مقابل 3 انتصارات للتشيك وفوزين للمنتخب الاسكندنافي.
وفي بطولة أوروبا التقيا مرتين فاز بهما منتخب التشيك.
إنجلترا وأوكرانيا
7 مواجهات جمعت إنجلترا وأوكرانيا سابقا بكل المسابقات، فاز منتخب "الأسود الثلاثة" في 4 منها مقابل فوز وحيد لصالح المنتخب الأوكراني، وتعادلين.
وجمعت يورو 2012 المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في بطولة أوروبا، ووقتها تغلب الإنجليز بهدف نظيف حمل توقيع النجم المعتزل واين روني.
(سكاي نيوز)
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