29
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
توني كروس يعلن اعتزاله اللعب الدولي
Lebanon 24
02-07-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، رسميا اعتزاله اللعب الدولي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا "يورو 2021".
وقال البالغ من العمر "31 عاما" في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: لعبت 106 مباريات مع المنتخب، كنت أتمنى المزيد لكن لن تكون هناك مباريات أخرى، أعطيت كل شيء للمنتخب، ولقد اتخذت قرارا بالاعتزال بعد بطولة أوروبا، ولقد كان واضحا منذ فترة طويلة أنني لن أكون متواجدا في مونديال 2022.
وأضاف: أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد في السنوات القليلة المقبلة، وسأمنح نفسي فترة للراحة لأنه لم تمنح لي كلاعب دولي منذ 11 عاما، إضافة إلى أنني أريد أن أكون مع عائلتي، وكان شرفا لي أن أرتدي قميص ألمانيا لفترة طويلة، بكل شغف وفخر، وشكرا للمشجعين الذين دعموني ولجميع النقاد على تحفيزي.
وتوجه كروس في ختام رسالته بالشكر إلى مدربه لوف، وتمنى التوفيق للمدربين الجديد هانسي فليك مع المنتخب الألماني.
وشارك كروس في 106 مباريات مع المنتخب الألماني، آخرها المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي صفر - 2 على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر من يورو 2020.
ولعب أيضا في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من بينها نهائيات مونديال 2014 التي توج بها المنتخب الألماني في البرازيل، وقد شارك في نسختي 2010 و2018 أيضا.
وصعد كروس من قطاعات المراحل العمرية في بايرن ميونخ، وتألق خلال فترة إعارته لفريق باير ليفركوزن وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2014.
وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وحقق معه نجاحا كبيرا في المنافسات المحلية، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الألمان في جيله.
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. التغذية بالكهرباء ستعود إلى طبيعتها في هذه الحالة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. التغذية بالكهرباء ستعود إلى طبيعتها في هذه الحالة
14:00 | 2021-07-02
02/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
04:00 | 2021-07-02
02/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-07-02
مواجهات ساخنة في ربع نهائي بطولة أوروبا.. ماذا يقول التاريخ؟
11:00 | 2021-07-02
سعر "صادم" لبيع رونالدو في الصيف الحالي
08:00 | 2021-07-02
نادٍ عربي يضمّ نجم "تشيلسي" السابق!
05:00 | 2021-07-02
"الفتاة الألمانية الباكية" في يورو 2020 تثير "فضيحة".. هذه قصتها (صور)
03:09 | 2021-07-02
أثرياء إنستغرام.. رياضي بالمرتبة الأولى
02:00 | 2021-07-02
باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع راموس
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
03/07/2021 00:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
03/07/2021 00:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
03/07/2021 00:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact