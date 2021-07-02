توني كروس يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، رسميا اعتزاله اللعب الدولي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا "يورو 2021".



وقال البالغ من العمر "31 عاما" في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: لعبت 106 مباريات مع المنتخب، كنت أتمنى المزيد لكن لن تكون هناك مباريات أخرى، أعطيت كل شيء للمنتخب، ولقد اتخذت قرارا بالاعتزال بعد بطولة أوروبا، ولقد كان واضحا منذ فترة طويلة أنني لن أكون متواجدا في مونديال 2022.

وأضاف: أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد في السنوات القليلة المقبلة، وسأمنح نفسي فترة للراحة لأنه لم تمنح لي كلاعب دولي منذ 11 عاما، إضافة إلى أنني أريد أن أكون مع عائلتي، وكان شرفا لي أن أرتدي قميص ألمانيا لفترة طويلة، بكل شغف وفخر، وشكرا للمشجعين الذين دعموني ولجميع النقاد على تحفيزي.وتوجه كروس في ختام رسالته بالشكر إلى مدربه لوف، وتمنى التوفيق للمدربين الجديد هانسي فليك مع المنتخب الألماني.وشارك كروس في 106 مباريات مع المنتخب الألماني، آخرها المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي صفر - 2 على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر من يورو 2020.ولعب أيضا في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من بينها نهائيات مونديال 2014 التي توج بها المنتخب الألماني في البرازيل، وقد شارك في نسختي 2010 و2018 أيضا.وصعد كروس من قطاعات المراحل العمرية في بايرن ميونخ، وتألق خلال فترة إعارته لفريق باير ليفركوزن وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2014.وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وحقق معه نجاحا كبيرا في المنافسات المحلية، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الألمان في جيله.