رياضة

بـ"الضربة القاضية".. البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أميركا

Lebanon 24
03-07-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-839263-637609180428078033.jpg
Doc-P-839263-637609180428078033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغت البرازيل حاملة اللقب نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها الجمعة في ريو دي جانيرو على تشيلي 1-صفر، لتضرب موعدا مع البيرو التي تخطت الباراغواي بركلات الترجيح.


وبعد قليل من دخوله أرض الملعب بديلا في الشوط الثاني، سجل لوكاس باكيتا، لاعب وسط ليون الفرنسي، هدف الفوز لبطلة العالم خمس مرات.

وبعد الهدف بدقيقتين، أكملت البرازيل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المهاجم الآخر غابريال جيزوس، إثر خطأ متهور ارتكبه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على أوخينيو مينا.

لكن تشيلي، بطلة نسختي 2015 و2016، لم تستفد من الأفضلية العددية، وودّعت البطولة.

وألغي هدف التشيلي إدواردو فارغاس في الدقيقة 62 من قبل حكم الفيديو المساعد "الفار" بسبب التسلل.

وكانت البرازيل تصدرت مجموعتها بثلاثة انتصارات وتعادل، فيما حلت تشيلي رابعة في مجموعة تصدرتها الأرجنتين بخمس نقاط.
وفي الشوط الأول، سنحت للبرازيل أفضل فرصها في الدقيقة 20، عندما وجد النجم نيمار المهاجم روبرتو فيرمينو في موقع جيد، لكن لاعب ليفربول الإنجليزي أخفق في التفوق على الحارس المخضرم كلاوديو برافو.

وستكون المباراة المقبلة للبرازيل ضد البيرو، بمثابة إعادة لنهائي النسخة الأخيرة، عندما توّج "سيليساو" بلقبه التاسع في المسابقة، بفوزه على البيرو 3-1 على أرضه أيضا.

واستضافت البرازيل النسخة الحالية في اللحظة الأخيرة عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا لمشاكل سياسية في البلاد، والأرجنتين بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19".

ويستكمل ربع النهائي السبت بمواجهتي الأوروغواي مع كولومبيا في برازيليا والأرجنتين مع الإكوادور في غويانيا.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-07-03
14:00 | 2021-07-03
11:00 | 2021-07-03
05:00 | 2021-07-03
02:00 | 2021-07-03
16:00 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website