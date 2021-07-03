رياضة

الهولندي فرستابن الأسرع في جولة التجارب الأخيرة بجائزة النمسا للفورمولا 1

Lebanon 24
03-07-2021 | 14:00
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تفوق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام على جميع أقرانه في ثالث وآخر جولات التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 اليوم السبت.

وفي حلبة رد بول التابعة لفريقه سجل فرستابن أفضل زمن وهو دقيقة واحدة و04.591 ثانية وتفوق بفارق 0.538 ثانية على سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس أقرب منافسيه في الجولة.
 
واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز الثالث بعد إلغاء نتيجة أفضل له بسبب تجاوزه حدود المضمار.
وأقيمت الجولة بعد الإعلان عن تمديد التعاقد بين مرسيدس وهاميلتون لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين في موسمي 2022 و2023.

ويحتل هاميلتون الذي كان الأسرع في جولتي الأمس المركز الثاني في قائمة السائقين بعد أول ثماني جولات من الموسم بفارق 18 نقطة عن فرستابن.

وتوج فرستابن بلقب جائزة ستايريان الكبرى على نفس الحلبة الأحد الماضي بعد انطلاقه من المركز الأول ويتفوق فريقه أيضا في قائمة الصانعين على مرسيدس بطل العالم.

واحتل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول الثاني المركز السابع في هذه الجولة.
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