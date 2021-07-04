"يورو 2020".. الدنمارك إلى نصف النهائي من بوابة التشيك!

تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوزه على نظيره منتخب التشيك بنتيجة 2-1، أمس السبت، في الدور ربع النهائي من البطولة.وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42 ورد باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.ورفعت تشيك رصيده إلى 5 أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.