رياضة

"يورو 2020".. الدنمارك إلى نصف النهائي من بوابة التشيك!

Lebanon 24
04-07-2021 | 02:00
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تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوزه على نظيره منتخب التشيك بنتيجة 2-1، أمس السبت، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42 ورد باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.

ورفعت تشيك رصيده إلى 5 أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وستواجه الدنمارك في نصف النهائي منتخب إنكلترا الذي اكتسح نظيره الأوكراني برباعية نظيفة في سهرة الأمس. 

المصدر: العربية
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