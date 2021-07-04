بسبب ميسي.. لاعبون من "برشلونة" يرفضون تخفيض رواتبهم!

رفض عدد من نجوم نادي "برشلونة" الإسباني طلب الإدارة بتخفيض رواتبهم، من أجل تمويل العقد المرتقب لزميلهم ليونيل ميسي، بحسب ما كشفت مصادر صحافية.وتسابق إدارة "برشلونة" الزمن للاتفاق مع النجم الأرجنتيني على تجديد عقده، الذي انتهى ليل الأربعاء الماضي.وكثر الحديث في وسائل الإعلام عن الأسباب التي جعلت ميسي لا يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن، وعلى رأسها الأزمة المالية التي يمر بها "برشلونة" منذ أكثر من عام.ووفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن تقارير إعلامية، فإنّ إدارة النادي الكاتالوني تسعى لتدبير المبلغ الضخم الذي ستنفقه لتجديد عقد نجمها الأول، بتخفيض رواتب عدد من اللاعبين الآخرين.