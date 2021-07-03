29
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"يورو 2020".. إنكلترا تكتسح أوكرانيا برباعية وتبلغ نصف النهائي!
Lebanon 24
03-07-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكمل المنتخب الإنكليزي عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" عقب اكتساحه المنتخب الأوكراني بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماغوير الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 50 ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.
وسيعود المنتخب الإنكليزي للعب على ملعب "ويمبلي" في الدور قبل النهائي حينما يواجه يوم الأربعاء المقبل المنتخب الدنماركي الذي كان تغلب أمس على نظيره التشيكي 2-1.
ومن المقرر أن يلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد كلامه عن "بلطجة حركة أمل".. هكذا ردت مصادر "الثنائي الشيعي" على علوش
Lebanon 24
بعد كلامه عن "بلطجة حركة أمل".. هكذا ردت مصادر "الثنائي الشيعي" على علوش
15:06 | 2021-07-03
03/07/2021 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:57 | 2021-07-03
03/07/2021 09:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لأبو شقرا بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تصريح جديد لأبو شقرا بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما قاله
15:54 | 2021-07-03
03/07/2021 03:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
متحوّر "دلتا".. هذا ما كشفه البزري عن من تلقى جرعتين من "استرازينيكا" أو "فايزر"
Lebanon 24
متحوّر "دلتا".. هذا ما كشفه البزري عن من تلقى جرعتين من "استرازينيكا" أو "فايزر"
06:47 | 2021-07-03
03/07/2021 06:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الكندية لدى لبنان تنتظر في طابور البنزين.. وهكذا علّقت! (صورة)
Lebanon 24
السفيرة الكندية لدى لبنان تنتظر في طابور البنزين.. وهكذا علّقت! (صورة)
06:59 | 2021-07-03
03/07/2021 06:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2021-07-04
"يورو 2020".. الدنمارك إلى نصف النهائي من بوابة التشيك!
01:30 | 2021-07-04
ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي "كوبا أميركا"
16:00 | 2021-07-03
إيطاليا ترد على المشككين وتعود بين "عظماء" كرة القدم
14:00 | 2021-07-03
الهولندي فرستابن الأسرع في جولة التجارب الأخيرة بجائزة النمسا للفورمولا 1
11:00 | 2021-07-03
لهذه الأسباب.. لم يجدد ميسي بعد عقده مع برشلونة
08:00 | 2021-07-03
بـ"الضربة القاضية".. البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أميركا
فيديو
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
02:00 | 2021-07-04
04/07/2021 11:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تكشف عن أحد أفضل حواسبها.. إليكم مواصفاته!
Lebanon 24
"Xiaomi" تكشف عن أحد أفضل حواسبها.. إليكم مواصفاته!
02:00 | 2021-07-04
04/07/2021 11:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معجزة.. مراسل ينقذ مسناً بعد إعلان وفاته (فيديو)
Lebanon 24
معجزة.. مراسل ينقذ مسناً بعد إعلان وفاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-03
04/07/2021 11:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact