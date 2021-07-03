"يورو 2020".. إنكلترا تكتسح أوكرانيا برباعية وتبلغ نصف النهائي!

أكمل المنتخب الإنكليزي عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" عقب اكتساحه المنتخب الأوكراني بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في دور الثمانية من البطولة.وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماغوير الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 50 ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.وسيعود المنتخب الإنكليزي للعب على ملعب "ويمبلي" في الدور قبل النهائي حينما يواجه يوم الأربعاء المقبل المنتخب الدنماركي الذي كان تغلب أمس على نظيره التشيكي 2-1.