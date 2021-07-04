ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي "كوبا أميركا"

أحرز النجم ليونيل ميسي هدفاً من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين ليقود منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بنتيجة 3-0 على الإكوادور، فجر اليوم، ويضرب موعداً مع منتخب كولومبيا في قبل نهائي كأس "كوبا أميركا" لكرة القدم.وأهدر ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريغو دي بول قبل خمس دقائق على الاستراحة ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز مع تبقي خمس دقائق على النهاية.وبعد ذلك هز لاعب "برشلونة" الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد انتصار المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء غير المقنع.وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين يوم الثلاثاء مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروغواي بركلات الترجيح في وقت سابق، فيما تلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى بقبل النهائي يوم الاثنين.