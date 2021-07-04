27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ريال مدريد يستقر على بديلي راموس وفاران
Lebanon 24
04-07-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استقر على خليفة مدافعيه سيرجيو راموس ورافاييل فاران، ولا ينوي عقد صفقات جديدة في الخط الخلفي للفريق.
فبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية فإن نادي العاصمة لايرغب بضم صفقات جديدة TD ظل وجود ناتشو فرنانديز، وإيدر ميليتاو، إضافة إلى الوافد الجديد ديفيد ألابا.
وبحسب المصدر فإن النادي يرغب بالاعتماد على مدافعين من شباب النادي، مثل غيسوس فاليخو، وماريو غيلا، أو فيكتور تشوست.
يذكر بأن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، أنهى مشواره برفقة النادي بعد 16 موسما قضاها في العاصمة الإسبانية.
كما وارتبط اسم فاران صاحب الـ28 عاما بمانشستر يونايتد، بعقد يمتد لخمسة مواسم، وبحسب تقارير صحفية، سيحصل فاران على راتب يبلغ 12 مليون يورو سنويا، بعد أن رفض ريال مدريد مساواته بالنمساوي دافيد ألابا الذي سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا.
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بفستان أسود مفتوح عند الصدر.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بفستان أسود مفتوح عند الصدر.. شاهدوا الصورة
03:00 | 2021-07-04
04/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا وأميركا تتقاسمان لبنان.. ملفٌ واحد قد "يغيّر النظام" ويحسم الحل
Lebanon 24
روسيا وأميركا تتقاسمان لبنان.. ملفٌ واحد قد "يغيّر النظام" ويحسم الحل
04:00 | 2021-07-04
04/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
08:25 | 2021-07-04
04/07/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-07-04
حذاء اليورو الذهبي.. كين يهدد عرش رونالدو
14:00 | 2021-07-04
أويارزابال يطالب إسبانيا بالثقة قبل لقاء إيطاليا
11:00 | 2021-07-04
5 حقائق تاريخية من لقاء إنجلترا وأوكرانيا
05:00 | 2021-07-04
بسبب ميسي.. لاعبون من "برشلونة" يرفضون تخفيض رواتبهم!
02:00 | 2021-07-04
"يورو 2020".. الدنمارك إلى نصف النهائي من بوابة التشيك!
01:30 | 2021-07-04
ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي "كوبا أميركا"
فيديو
شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)
Lebanon 24
شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)
05:00 | 2021-07-04
05/07/2021 00:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة لتجربة أنظمة "iOS 15" الجديدة لمستخدمي "آبل"!
Lebanon 24
فرصة لتجربة أنظمة "iOS 15" الجديدة لمستخدمي "آبل"!
05:00 | 2021-07-04
05/07/2021 00:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
02:00 | 2021-07-04
05/07/2021 00:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact