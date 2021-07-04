ريال مدريد يستقر على بديلي راموس وفاران

أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استقر على خليفة مدافعيه سيرجيو راموس ورافاييل فاران، ولا ينوي عقد صفقات جديدة في الخط الخلفي للفريق.فبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية فإن نادي العاصمة لايرغب بضم صفقات جديدة TD ظل وجود ناتشو فرنانديز، وإيدر ميليتاو، إضافة إلى الوافد الجديد ديفيد ألابا.وبحسب المصدر فإن النادي يرغب بالاعتماد على مدافعين من شباب النادي، مثل غيسوس فاليخو، وماريو غيلا، أو فيكتور تشوست.يذكر بأن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، أنهى مشواره برفقة النادي بعد 16 موسما قضاها في العاصمة الإسبانية.كما وارتبط اسم فاران صاحب الـ28 عاما بمانشستر يونايتد، بعقد يمتد لخمسة مواسم، وبحسب تقارير صحفية، سيحصل فاران على راتب يبلغ 12 مليون يورو سنويا، بعد أن رفض ريال مدريد مساواته بالنمساوي دافيد ألابا الذي سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا.