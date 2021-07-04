5 حقائق تاريخية من لقاء إنجلترا وأوكرانيا

تأهل المنتخب الإنجليزي الى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا " يورو 2020" بعد تغلبه على المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة مساء أمس السبت.وضرب الإنجليز موعدا في نصف النهائي يوم 7 من الشهر الجاري، مع الدنمارك التي عبرت التشيك بهدف لاثنين في وقت سابق.وشهد لقاء أوكرانيا وإنجلترا تسجيل 5 حقائق تاريخية، وهي:1- رقم قياسي في الشباك النظيفةأصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات وصولا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.2- رأسيات بالتخصصأصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل 3 أهداف بالرأس في مباراة واحدة.3- كين يعادل شيرر ويقترب من لينيكرارتفعت حصيلة هاري كين، التهديفية الى 9 أهداف رفقة المنتخب في المسابقات الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) بعد تسجيله لهدفين بمرمى أوكرانيا ليعادل رقم آلان شيرر، وليقترب من غاري لينيكر صاحب الـ10 أهداف.4- رباعية نادرةبتغلبهم برباعية نظيفة أصبحت المرة الثانية التي يتمكن فيها المنتخب الإنجليزي من تسجيل 4 أهداف أو أكثر في مباراة إقصائية بمسابقة كبرى، أولها كان في عام 1966 عندما نظّم الإنجليز المونديال وحصدوا الكأس في النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 4-2.5- تشيلسي حاضر في نهائي البطولةضمن لاعب واحد على الأقل من فريق تشيلسي الإنجليزي التتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا للعام الحالي 2021، بالنظر إلى أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي لديها لاعبون في صفوف تشيلسي بطل دوري الأبطال 2021.وهم سيزار أزبيلكويتا من إسبانيا، جورجينيو فريلو وإيمرسون بالميري من إيطاليا، ماسون مونت وريس جيمس وبن تشيلويل من إنجلترا، وأخيرا أندرياس كريستنسن من الدنمارك.