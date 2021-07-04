رياضة

5 حقائق تاريخية من لقاء إنجلترا وأوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-839526-637609999463254357.jpg
Doc-P-839526-637609999463254357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل المنتخب الإنجليزي الى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا " يورو 2020" بعد تغلبه على المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة مساء أمس السبت.

وضرب الإنجليز موعدا في نصف النهائي يوم 7 من الشهر الجاري، مع الدنمارك التي عبرت التشيك بهدف لاثنين في وقت سابق.

وشهد لقاء أوكرانيا وإنجلترا تسجيل 5 حقائق تاريخية، وهي:

1- رقم قياسي في الشباك النظيفة

أصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات وصولا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.


2- رأسيات بالتخصص

أصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل 3 أهداف بالرأس في مباراة واحدة.


3- كين يعادل شيرر ويقترب من لينيكر

ارتفعت حصيلة هاري كين، التهديفية الى 9 أهداف رفقة المنتخب في المسابقات الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) بعد تسجيله لهدفين بمرمى أوكرانيا ليعادل رقم آلان شيرر، وليقترب من غاري لينيكر صاحب الـ10 أهداف.


4- رباعية نادرة

بتغلبهم برباعية نظيفة أصبحت المرة الثانية التي يتمكن فيها المنتخب الإنجليزي من تسجيل 4 أهداف  أو أكثر في مباراة إقصائية بمسابقة كبرى، أولها كان في عام  1966 عندما نظّم الإنجليز المونديال وحصدوا الكأس في النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 4-2.


5- تشيلسي حاضر في نهائي البطولة

ضمن لاعب واحد على الأقل من فريق تشيلسي الإنجليزي التتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا للعام الحالي 2021، بالنظر إلى أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي لديها لاعبون في صفوف تشيلسي بطل دوري الأبطال 2021.

وهم سيزار أزبيلكويتا من إسبانيا، جورجينيو فريلو وإيمرسون بالميري من إيطاليا، ماسون مونت وريس جيمس وبن تشيلويل من إنجلترا، وأخيرا أندرياس كريستنسن من الدنمارك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-07-04
14:00 | 2021-07-04
08:00 | 2021-07-04
05:00 | 2021-07-04
02:00 | 2021-07-04
01:30 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website