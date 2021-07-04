رياضة

أويارزابال يطالب إسبانيا بالثقة قبل لقاء إيطاليا

Lebanon 24
04-07-2021 | 14:00
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دعا ميكيل أويارزابال مهاجم المنتخب الإسباني زملاءه للثقة بأنفسهم خلال المواجهة الصعبة أمام إيطاليا في المربع الذهبي لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" يوم الثلاثاء.

وستكون المواجهة صعبة للغاية على إسبانيا، خاصة وأن المنتخب الإيطالي لم يتلق أي خسارة في آخر 32 مباراة.

وقال أويارزابال مهاجم ريال سوسييداد في مؤتمر صحفي يوم الأحد: بصرف النظر عن المنافس علينا أن نثق في مشروع كرة القدم الخاص بنا، المنتخب الإيطالي لديه لاعبين رائعين ولكن كذلك المنتخب الإسباني.

ويلتقي الفريقان على استاد ويمبلي ويتقابل الفائز منهما في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين إنجلترا والدنمارك.

وسجل أويارزابال ركلة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 -1.
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