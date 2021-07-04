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رياضة
حذاء اليورو الذهبي.. كين يهدد عرش رونالدو
Lebanon 24
04-07-2021
|
16:00
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وصل قطار يورو 2020 إلى المحطة قبل الأخيرة باكتمال أضلاع المربع الذهبي للمسابقة القارية، إذ يتبقي 3 مباريات فقط من أجل معرفة هوية بطل القارة العجوز.
ومع وصول المسابقة لأمتارها الأخيرة، يشتعل السباق من أجل حسم جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هدّاف في البطولة، حيث يشتعل الصراع بين عدد من النجوم لإعتلاء قائمة الهدّافين.
ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة القائمة في الوقت الحالي برصيد 5 أهداف أحرزها خلال 4 مباريات خاضها في هذه النسخة، بالتساوي مع التشيكي باتريك شيك الذي أحرز 5 أهداف خلال 5 مباريات.
وتوقف عداد الثنائي رونالدو وتشيك عند الرقم 5، مع نهاية رحلة المنتخبين البرتغالي والتشيكي في المسابقة، بالخسارة أمام بلجيكا في ثمن النهائي بالنسبة للبرتغال، والسقوط أمام الدنمارك في ربع النهائي بالنسبة للتشيك.
حذاء اليورو الذهبي.. هاري كين يسعى لافتكاك الصدارة
وفي المركز الثاني يأتي الفرنسي كريم بنزيمة، والسويدي إيميل فورسبيرغ، والبلجيكي روميلو لوكاكو، برصيد 4 أهداف لكل منهم، ولكن انتهت رحلتهم جميعًا في المسابقة بخروج فرنسا والسويد وبلجيكا.
أما في المركز الثالث، فقد نجح 7 لاعبين في تسجيل 3 أهداف، في حين لم يتبقى منهم في المسابقة سوى الثنائي الإنكليزي هاري كين ورحيم ستيرلينغ، والدنماركي كاسبر دولبيرغ.
ويمتلك كين وستيرلينغ ودولبيرغ فرصة ذهبية لاقتناص صدارة ترتيب الهدافين في هذه النسخة، في حال نجحوا في تسجيل المزيد من الأهداف عندما يواجه المنتخب الإنكليزي نظيره الدنماركي مساء الأربعاء المقبل على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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