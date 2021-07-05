أبرزها قائد "الريال".. 3 صفقات سيعلن عنها "سان جيرمان" قريباً!

كشفت معلومات صحافية أنّ نادي "باريس سان جيرمان" الفرنس سيعلن خلال أيام، عن 3 صفقات قوية على رأسها قائد "ريال مدريد" الإسباني سيرجيو راموس.



وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو إن نادي العاصمة الفرنسية "سيبدأ الميركاتو الصيفي الخاص به، بصفقات ثلاث".

والصفقات الثلاث المتوقع إعلانها من قبل ب"اريس سان جيرمان "هي: سيرجيو راموس قائد "ريال مدريد"، وأشرف حكيمي ظهير أيمن "إنتر ميلان" الإيطالي، وجيانلويجي دوناروما، حارس منتخب إيطاليا.وكتب رومانو، عبر حسابه على "فيسبوك": "سيتم تأكيد الإعلان قريبا عن تعاقد باريس سان جيرمان مع الثلاثي، سيرجيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما هذا الشهر، كلاعبين جدد في فريق العاصمة الفرنسية".وسيكون انتقال كل من سيرجيو راموس ودوناروما إلى "باريس سان جيرمان" بشكل مجاني، بينما سيدفع "باريس سان جيرمان" ما يقارب الـ 70 مليون يورو للحصول على خدمات أشرف حكيمي.وأضاف رومانو: "سيرجيو راموس من المقرر أن يوقع عقدا حتى حزيران 2023، أما أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما فسيوقعان حتى عام 2026".