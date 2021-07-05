رياضة

ميسي وداني ألفيس على رادار فاركو بعد صعوده للدوري المصري الممتاز

Lebanon 24
05-07-2021 | 16:00
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أعلن شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة ونادي فاركو الصاعد حديثا إلى مصاف أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم (2021-2022)، رغبة ناديه في التعاقد مع البرازيلي داني ألفيس.

وقال حلمي خلال تصريحات، أن البعض تحدث بشأن تعاقد نادي فاركو مع ليونيل ميسي، ولكن الحقيقة أن التعامل كان بسبب مساهمة اللاعب في علاج إصابات فيروس سي".
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ونادي فاركو، أنه سيحاول التعاقد مع داني ألفيس نجم برشلونة السابق، والذي يلعب حاليا في نادي ساوباولو البرازيلي، مؤكدا أنه يسعى للاستفادة من خبراته الكبيرة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تحدث قبل سنوات مع داني ألفيس حيث أكد له بأن أحد أحلامه كان اللعب في صفوف ساوباولو منذ أن كان عمرة 8 سنوات وحققة وهو في سن 38 سنة، لافتا إلى أنه إنسان طموح وسيسعى للتعاقد معه.

وأكد أن فريق فاركو بدأ من دوري الشركات ثم القسم الرابع والثالث والثاني وتواجد كثيرا في دوري الدرجة الثانية وصعد بعد عناء شديد لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز.

ويعتبر داني ألفيش (38 عاما) أكثر لاعب حصل على الألقاب في العالم خلال مسيرته، ويلعب في نادي ساو باولو منذ عام 2019، وتوج بطلا لثلاثة من الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى، وهي: الإسباني مع برشلونة، والإيطالي بقميص يوفنتوس، والفرنسي مع باريس سان جيرمان، ودخل ضمن قائمة منتخب البرازيل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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