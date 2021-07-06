رياضة

نهائي كوبا أميركا.. لماذا يتمنى نيمار مواجهة الأرجنتين؟

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:00
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قال نجم منتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، إنه يتمنى مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم، وليس لديه شك في إمكانية تفوق منتخب بلاده على المنتخب الغريم.

وفازت البرازيل، مستضيفة النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، 1-0 على بيرو في نصف النهائي في ريو دي جانيرو، اليوم الثلاثاء، لتضمن الظهور في نهائي المسابقة القارية في ملعب "ماراكانا" الشهير، يوم السبت المقبل.

وستقام المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا غدا الأربعاء.

وقال نيمار عن المنتخب الذي يفضل مواجهته في المباراة النهائية: "أشجع الأرجنتين وأريد مواجهتها في النهائي. لدي أصدقاء هناك، وفي النهائي ستفوز البرازيل".

والتقى المنتخبان لآخر مرة في نهائي كوبا أمريكا في 2007، وحينها فازت البرازيل 3-0 في فنزويلا، وإذا تكرر النهائي بين الغريمين، سيكون الأمر مرتقبا بالنسبة للكثيرين.

وإذا حدثت هذه المواجهة، فإنها ستمثل مقابلة بين اثنين من أفضل لاعبي الرقم 10 في الوقت الحالي في عالم كرة القدم، وهما نيمار وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

وتألق اللاعبان في البطولة حتى الآن، وسجل نيمار هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما أحرز ميسي أربعة أهداف وصنع العدد ذاته.
المصدر: روسيا اليوم
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