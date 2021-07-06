راموس يوجه رسالة مؤثرة إلى توني كروس.. ماذا قال له؟

حرص النجم الإسباني سيرخيو راموس على دعم زميله السابق في ريال مدريد، الألماني توني كروس، بعد قرار الأخير اعتزال اللعب الدولي مع منتخب "المانشافت".

وقرر توني كروس الاعتزال دوليا وعدم تمثيل منتخب ألمانيا من جديد، بعد خروج "المانشافت" مبكرا من نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020 من دور الـ16 على يد إنجلترا إثر خسارته أمام بهدفين من دون رد.

وعلق راموس على منشور كروس على موقع "إنستغرام" مشيدا به، قائلا: "ألمانيا محظوظة بمشاهدة كروس في 106 مباريات، إنه لاعب رائع وممتع ولن يتكرر كثيرا في تاريخ كرة القدم العالمية. كنت وما زلت شخصا رائعا وستبقى كذلك، كرة القدم ليس فيها إلا القليل مثل توني كروس وسيبقى دائما رقم 1 ضمن فريقي المفضل".

كما أكد توني كروس أنه يرغب في الاعتزال بقميص ريال مدريد وليس لديه أي نية في الرحيل عن الفريق الملكي خلال المواسم المقبلة، مشيرا إلى أن 2023 قد يكون العام المحتمل الذي سيعتزل فيه كرة القدم بشكل نهائي.

وقال كروس في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال الإسباني، إنه مستمر في الملاعب حتى 30 يونيو 2023، وبعد ذلك سيقرر ما إذا كان سيستمر لموسم واحد أو التوقيع لموسمين آخرين لتمديد مسيرته حتى يبلغ من العمر 35 عاما.

وأضاف كروس: أعتقد أن عام 2023 مناسب جدا للاعتزال، سأكون في الثالثة والثلاثين من عمري، سأقرر ما إذا كنت سأجدد لموسم أو اثنين، الأمر لا يزال مفتوحا، لكنني متأكد تماما من أنني سأعتزل في ريال مدريد.

يذكر أن سيرخيو راموس (35 عاما) نجم وصخرة دفاع فريق ريال مدريد، رحل عن صفوف الملكي في الصيف الحالي، متجها إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وفقا لتقارير إعلامية.