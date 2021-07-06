رياضة

رئيس برشلونة حول مستقبل ميسي: كل شيء يسير على ما يرام

Lebanon 24
06-07-2021 | 16:00
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صرح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بأن كل شيء يسير على ما يرام بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني، في ظل انتهاء عقده مع "البلورغرانا".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بشكل رسمي، يوم 30 حزيران الماضي، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، مما أثار خوف جماهير النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن لابورتا حرص على طمأنة جماهير النادي الكتالوني، عندما سئل عن مستقبل ميسي، لدى وصوله إلى النادي اليوم الثلاثاء، بقوله: "كل شيء يسير على ما يرام".

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الأمر، لكنه حازم بشأن استمرارية ليونيل ميسي مع برشلونة.
المصدر: روسيا اليوم
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