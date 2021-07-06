إيطاليا تفوز على إسبانيا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نهائي البطولة

تأهلت إيطاليا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح.ففي مباراة مثيرة على ملعب ويمبلي في لندن، تقدمت إيطاليا، بتسديدة من فيديريكو كييزا من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 60، لكن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أنهى هذا التقدم بعدما سجل هدفا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.ولم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت في الوقت الإضافي، وانتهت المباراة بركلات الترجيح.وأهدرت إسبانيا ركلتين من ركلات الترجيح، من بينها ركلة البديل ألفارو موراتا، الذي سجل هدف التعادل.