رياضة

الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا.. فرصة ميسي لكسر "العقدة"

Lebanon 24
07-07-2021 | 12:00
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ستلعب الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على كولومبيا بركلات الترجيح وعقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي في برازيليا مساء الثلاثاء.

وأنقذ الحارس إميليانو مارتينيز 3 ركلات ترجيح من لاعبي كولومبيا دافينسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا، وسجل ليونيل ميسي ولياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين.
وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور 7 دقائق مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.
لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد الوقت الأصلي.
وستلعب الأرجنتين في النهائي مع غريمتها البرازيل حاملة اللقب وصاحبة الأرض مساء السبت.
وكانت البرازيل قد فازت 1-صفر على بيرو في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي مساء الاثنين.
وتمتلك الأرجنتين فرصة التتويج بلقب جديد لإنهاء السنوات العجاف بتحقيق لقب غائب منذ 1993.
فمنذ كوبا أميركا 1993، خسرت الأرجنتين نهائي كوبا أميركا في 4 مناسبات ونهائي كأس العالم ضد ألمانيا في 2014 على الأراضي البرازيلية.
كما وصل ميسي للنهائي الخامس له مع الأرجنتين، ولم يفز بأي من نهائي سابق، إذ خسر نهائي كوبا أميركا 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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