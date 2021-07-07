بعد صفقة حكيمي.. تعرّفوا إلى قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ!

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من "إنتر ميلان"الإيطالي إلى "باريس سان جيرمان" الفرنسي بعقد حتى العام 2026، وفق ما أعلن النادي الباريسي أمس الثلاثاء.وأصبح حكيمي البالغ عمره 22 عاماً، أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ، متفوقا على الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، حيث قدرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية صفقة انتقاله إلى "سان جيرمان" بنحو 70 مليون يورو.ورصدت شبكة "روسيا اليوم" أغلى 10 لاعبين عرب عبر التاريخ:1- المغربي أشرف حكيميانضم حكيمي إلى "باريس سان جيرمان" مقابل 70 مليون يورو.2- الجزائري رياض محرزانتقل محرز من "ليستر سيتي" إلى "مانشستر سيتي" الإنكليزيين في صيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو.3- المصري محمد صلاحكلفت صفقة التعاقد مع صلاح من "روما" الإيطالي في صيف 2017، خزائن "ليفربول" الإنكليزي 42 مليون يورو.4- المغربي أشرف حكيميتعاقد "إنتر ميلان" الإيطالي مع الظهير الأيمن المغربي في صيف العام الماضي قادما من "ريال مدريد" الإسباني مقابل 41 مليون يورو، قبل أن يتخلى عنه هذا الصيف مقابل 70 مليونا.5- المغربي حكيم زياشدفع نادي "تشيلسي" الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو، للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف "أياكس" الهولندي.6- الجزائري اسلام سليمانيوقع المهاجم الدولي الجزائري لنادي "ليستر سيتي" الإنكليزي، في صيف 2016 قادما من "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي، مقابل 31 مليون يورو.7- المغربي مهدي بنعطيةانضم المدافع الدولي المغربي السابق لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني في صيف العام 2014 قادما من "روما" الإيطالي، مقابل 28 مليون يورو.8- الجزائري سعيد بن رحمةأعلن نادي "وست هام" الإنكليزي، تعاقده مع سعيد بن رحمة في كانون الثاني 2021 من فريق "برينتفورد" المنافس في الدرجة الأولى الإنكليزية والذي صعد إلى الدور الممتاز، مقابل 23 مليون يورو.9 - أيمن عبد النور