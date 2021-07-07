رياضة

مدرب بايرن ميونخ الجديد: نوير سيبقى قائدا للفريق

Lebanon 24
07-07-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-840571-637612848572849092.jpg
Doc-P-840571-637612848572849092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المدرب الجديد لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، يوليان ناغلسمان، أن الحارس الدولي مانويل نوير، سيبقى قائدا للنادي البافاري، ودعم الجناح لوروا ساني بعد تراجع مستوياته.

وبعد موسمين على رأس الإدارة الفنية لنادي لايبزيغ الألماني، انتقل ناغلسمان (34 عاما) إلى بايرن بدلا من هانزي فليك المستقيل والمنتقل لتدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف.

وأكد ناغلسمان أن نوير الذي يكبره بسنة، سيكون القائد بعد قيامه بعمل "رائع" إثر اعتزال القائد السابق فيليب لام في 2017.

وفي أول مؤتمراته الصحفية مدربا لبايرن، دعم ناغلسمان، ساني بعد مستويات متذبذبة في كأس أوروبا حيث ودعت ألمانيا من ثمن النهائي.

وقال ناغلسمان "بالطبع، نتناقش. سيكون عملا جيدا أن تتركه الصحافة وشأنه".

ولم يبرز ساني (25 عاما) موهبته بعد قدومه من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ في صفقة كبير، لكن مدربه الجديد "واثق من رؤية لوروا ساني أقوى، سيكون له تأثير كبير على نجاح بايرن".

وبعد الانتهاء من خوض مباريات ودية ضد كولن، أياكس أمستردام الهولندي، وبوروسيا مونشنغلادباخ، ونابولي الإيطالي في نهاية يوليو، ستكون المباراة الرسمية الأولى لناغلسمان في مسابقة الكأس ضد "بريمر أس في" من الدرجة الخامسة، ثم يحل البايرن ضيفا على مونشنغلادباخ في 13 أغسطس في انطلاق موسم "البوندسليغا".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-07-07
11:00 | 2021-07-07
08:00 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
02:00 | 2021-07-07
19:48 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website