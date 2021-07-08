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رياضة
راموس يحط الرحال في "باريس سان جيرمان".. ما سرّ "الرقم 4"؟!
Lebanon 24
08-07-2021
|
08:00
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أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي عن ضمّ النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع وقائد "ريال مدريد" الإسباني السابق، لتدعيم خط دفاعه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر "سان جيرمان" بياناً رسميًا على موقعه، ليؤكد على التعاقد مع راموس، وارتداء القميص رقم 4.
وكتب النادي الفرنسي: "رسميًا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 في قميص باريس سان جيرمان، وعبر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم".
وقال راموس في تصريحات مع قناة النادي الرسمية، قائلاً: "هذا الرقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات، لأنني حصلت عليه منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، ولاحقني، وجلب لي الحظ، والكثير من الانتصارات. الآن رقم 4 يعتبر جزءاً مني كشخص وحياتي المهنية".
وتابع راموس عن الرقم 4، مضيفًا "بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أتمكن من ارتداء هذا الرقم في مثل هذا الفريق الجميل باريس سان جيرمان. لذا سيكون بالضرورة ارتداء رقمي هنا في باريس".
ووصل راموس إلى العاصمة الفرنسية، صباح الأربعاء، رفقة عائلته، للخضوع للكشف الطبي في "سان جيرمان"، وبعدها وقع العقد مع النادي الفرنسي.
واتفق راموس مع "سان جيرمان" على توقيع عقد لمدة موسمين، بعد وصوله في صفقة انتقال حر قادمًا من "ريال مدريد" الإسباني.
راموس سيكون أحد أهم اللاعبين في كتيبة ماوريسيو بوكيتينو، وسيحظى بوجود زملائه السابقين مثل كيلور نافاس ودي ماريا.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن راموس سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 21 مليون يورو في الموسمين، أي قرابة 10.5 مليون يورو في الموسم الواحد.
ورحل راموس عن "الريال" بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق يسهل استمرار قائد "المرينغي" في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتمسك راموس بعدم تخفيض أي نسبة من راتبه.
وكان رئيس "الريال" فلورنتينو بيريز يرغب في خفض 10% من راتب راموس، والتجديد لمدافع "الريال" السباق لمدة عام واحدة، لتطبيق سياسة الفرق الملكي للاعبين فوق الـ 30 عامًا.
وصول راموس إلى "سان جيرمان" يعتبر الصفقة الثالثة في "الميركاتو" الحالي بعد التعاقد مع فينالدوم، وكذلك إعلان صفقة أشرف حكيمي، النجم المغربي الذي وصل إلى النادي الفرنسي، الثلاثاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
المصدر:
سكاي نيوز
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